POL-ANK: Per Haftbefehl gesuchter Mann versteckt sich auf Balkon - Kinder geben entscheidenden Hinweis

Wolgast (ots)

Zwei Fahnder der Kriminalpolizei und zwei Kontaktbeamte vom Polizeirevier Wolgast waren gestern (21.12.2021) in der Pestalozzistraße im Einsatz, um einen Haftbefehl zu vollstrecken. Gegen einen 53-jährigen Mann (polnische Staatsangehörigkeit) lag ein Untersuchungshaftbefehl vor, weil er zur Hauptverhandlung (u. a. wegen Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz) nicht erschien.

Da auf Klingeln und Klopfen an der Wohnungstür niemand öffnete, wurde kurzerhand ein Schlüsseldienst um Unterstützung gebeten. Nach dem Öffnen der Wohnungstür wurde der Gesuchte nicht angetroffen, jedoch bemerkten die erfahrenen Beamten bei der anschließenden Durchsuchung Schuheindruckspuren im Schnee auf dem Balkon.

Als einer der Polizisten über die Brüstung schaute, nahm er zwei Mädchen im Alter von 10 und 13 Jahren (zwei Freundinnen) auf der Rasenfläche wahr, welche verschmitzt mit dem Zeigefinger in Richtung des Nachbarbalkons zeigten. Nunmehr ließen auch die Spuren im Schnee den Schluss zu, dass der Gesuchte von seinem Balkon auf den Nachbarbalkon geflohen war, um sich der Festnahme zu entziehen. Wenn man bedenkt, dass die Wohnung in der 5. Etage liegt, so war das wahrlich keine ungefährliche Aktion. Dank des Hinweises der Kinder konnte der Mann schlussendlich unter einem Wäscheständer auf dem Nachbarbalkon entdeckt und wenig später festgenommen werden. Er wurde einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Die Polizisten bedankten sich im Anschluss bei den beiden noch jungen Mädchen für die gute Zusammenarbeit und die beherzte Zivilcourage. Als Dankeschön gab es von der Polizei einen Teddy als Kuscheltier, der sie vielleicht noch eine Weile an diesen ungewöhnlichen, aber erfolgreichen Einsatz erinnern wird.

