Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Straftat zum Nachteil älterer Menschen (SÄM-Delikt)

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 10.12.21, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich in Oldenburg, Siegfriedstraße, ein Diebstahl zum Nachteil älterer Menschen (sogenanntes SÄM-Delikt). Zwei bislang unbekannte männliche Täter gaben sich als Kriminalpolizei (Kripo) aus und erschlichen sich den Zugang in die Wohnung einer 98-jährigen Dame und eines 81-jährigen Herren. Bei der Tat wurden eine Kassette mit Bargeld sowie ein Sparbuch erlangt. Die Geschädigten konnten die Täter lediglich vage wie folgt beschreiben: 1. Person:

- männlich - südländisch - ca. 180 cm - schwarze Bekleidung - schwarzer Kapuzenpullover (Kapuze aufgesetzt) - weiße FFP2-Maske

2. Person:

- männlich - südländisch - ca. 170 cm - schwarze Bekleidung - kurzer Bart - weiße FFP2-Maske

Bereits am 29.10.21 wurden die Geschädigten Opfer einer gleichgelagerten Straftat. Dieser Umstand war den Tätern offensichtlich bekannt und wurde perfide genutzt. Sie erschlichen sich das Vertrauen der älteren Personen, indem sie auf die vergangene Tat Bezug nahmen und vortäuschten, Kriminalpolizisten zu sein. Die Polizei erbittet Hinweise zu Personen und auch zu Fahrzeugen, die sich in der relevanten Zeit in Donnerschwee im Bereich der Siegfriedstraße aufgehalten haben und verdächtig wirkten. (1493366/1302411)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell