Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall zwischen einem Polizeieinsatzfahrzeug und einem Pkw mit einer tödlich verletzten Person ++

Oldenburg (ots)

Am 08.12.2021, gegen 13:36 Uhr, kam es in Friesoythe auf der Schwaneburger Straße, K 297, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Funkstreifenwagen der Polizei und einem Pkw. Der Funkstreifenwagen befand sich zum Unfallzeitpunkt auf einer Einsatzfahrt unter Nutzung von Sonder- und Wegerechten (eingeschaltetes Blaulicht und Martinshorn) zur Unterstützung in Richtung Saterland. Ein in Fahrtrichtung Friesoythe fahrender Pkw, Suzuki, kommt aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem Funkstreifenwagen im Bereich einer Kurve der Schwaneburger Straße. Der Verkehrsunfall wird durch eine Pkw-Fahrerin, welche hinter dem Suzuki fuhr, beobachtet. Zunächst waren die Insassen der beiden Fahrzeuge eingeklemmt. Nach der Bergung aus den Fahrzeugen durch die Feuerwehr werden die beiden Polizeieinsatzkräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der 63-jährige Fahrzeugführer des Pkws erlag nach eingeleiteten Rettungsmaßnahmen seinen Verletzungen an der Unfallstelle. Die Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Polizei Bad Zwischenahn übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell