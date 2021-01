Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkrs KN) Mehrere Fahrzeuge mit Lack beschädigt (18./19.01.2021)

Reichenau (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die im Zeitraum zwischen Montag, 20.00 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, in der Seestraße begangen wurde. Ein unbekannter Täter besprühte mehrere in der Seestraße auf Höhe Hausnummer 97 geparkte Fahrzeuge. Nach ersten Schätzungen dürfte es sich um einen Gesamtsachschaden von rund 9.000 Euro handeln. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 97149, zu wenden.

