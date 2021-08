PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Korrektur Pressemeldung (fehlende Tatzeit)

Limburg (ots)

Verkehrsunfall

Tatort: 65611 Brechen-Niederbrechen, In den Wallgärten Tatzeit: Sa., 21.08.21, 14:40 Uhr Der Fahrer eines VW Multivan befuhr die bevorrechtigte Limburger Straße in Niederbrechen und bog von dort in die Straße In den Wallgärten ab. Ein von dort kommender Ford Focus wollte nach links in die Limburger Straße einbiegen. Es kam aber noch zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 4000 Euro

