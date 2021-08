PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: 2 Leichtverletzte bei Unfall +++ Jugendliche unsittlich berührt +++ Ins Gesicht geschlagen und PKW beschädigt

Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten-- Am gestrigen Freitagabend, gegen 17.45 Uhr, befuhr die 33-jährige Unfallverursacherin mit ihrem Seat, die B456, aus Richtung Grävenwiesbach kommend, in Richtung Weilburg. In Höhe Möttau bog sie nach links ab und übersah hierbei eine entgegenkommende 60-jährige Fahrzeugführerin in ihrem Fiat, aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Beide Fahrerinnen wurden durch den Aufprall leicht verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. An den beiden PKW entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Jugendliche unsittlich berührt, Helfer geschlagen-- Am frühen Sonntagmorgen, gegen 01.20 Uhr, wurden zwei 17-jährige, durch einen 26-jährigen aus Limburg unsittlich berührt und beleidigt. Eine weitere Person kam den jungen Frauen, auf dem Gehweg der Schiede, zu Hilfe. Zwischen ihm und dem Täter entwickelte sich ein Streitgespräch, in deren Verlauf der Täter den 27-jährigen Helfer mehrfach mit der Faust gegen den Kopf und den Oberkörper schlug. Am Boden liegend wurde der Helfer noch getreten. Er erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Eine Polizeistreife konnte den alkoholisierten Täter schließlich festnehmen. Er wurde zur Polizeistation verbracht, wo entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden und er seinen Rausch ausschlafen musste.

19-jähriger ins Gesicht geschlagen und Fahrzeug beschädigt-- Am Sonntagmorgen um 01.25 Uhr, wurde in der Limburger Innenstadt ein 19-jähriger aus Niederneisen durch drei Jugendliche / Heranwachsende angesprochen. Unvermittelt schlug einer der Jungen den 19-jährigen ins Gesicht. Dieser rannte dann zu seinem Fahrzeug, welches im Parkhaus stand. Dort schloss er sich ein; einer der Täter trat den Außenspiegel des PKW ab und flüchtete. Die beiden anderen Täter bauten sich drohend vor dem verschlossenen PKW des Geschädigten auf. Dort konnten sie schließlich durch die eintreffende Polizei vorläufig festgenommen werden.

