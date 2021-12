Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf A 28 - Folgeunfälle am Stauende++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, den 07.12.2021, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 28 bei Oldenburg. Ein 22-Jähriger fuhr mit seinem Pkw an der Anschlussstelle Osternburg in Richtung Leer auf. Kurz darauf wechselte er vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen und übersah dabei den nachfolgenden Pkw eines 31-Jährigen, der sich bereits auf dem Überholfahrstreifen befand. Es kam zum Zusammenstoß, da der 31-Jährige nicht mehr ausweichen konnte. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Aufräumarbeiten angesichts des großflächigen Trümmerfeldes musste die BAB 28 in Richtung Leer für ca. eine dreiviertel Stunde vollgesperrt werden. Hierfür wurden die Berufsfeuerwehr Oldenburg und die Autobahnmeisterei Oldenburg eingesetzt. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Aufgrund dieses Unfalles baute sich schnell ein Stau auf, der letztlich bis zur Anschlussstelle Hatten zurückreichte.

Am sich bildenden Stauende gab es gleich zwei Folgeunfälle: zunächst fuhr eine 28-Jährige auf das Stauende zu, welches sie angesichts ihrer hohen Geschwindigkeit zu spät erkannte. Sie wich vom Überholfahrstreifen auf den Hauptfahrstreifen aus. Hier kollidierte sie mit dem stehenden Pkw eines 66-Jährigen, anschließend prallte sie noch in die Außenschutzplanken. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Der nächste Unfall ereignete sich nur wenig später. Ein 26-Jähriger erkannte das Stauende ebenfalls zu spät und wich nach links aus. Dort touchierte er die Mittelschutzplanken. Auch er blieb zum Glück unverletzt.

Den Unfallverursacher des ersten Unfalls erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die beiden anderen Unfallverursachenden müssen sich im Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

