Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Sachbeschädigung an einem Außenstellengebäude der Autobahn GmbH +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

In der Zeit vom 6. Dezember, 19 Uhr, bis heute, 7:30 Uhr, besprühten unbekannte Täter mehrere Glasscheiben eines Firmengebäudes in der Moslestraße. In diesem ist u.a. eine Außenstelle der Autobahn GmbH untergebracht. Die unbekannten Täter sprühten unter anderem mit roter Farbe den Schriftzug "A20 Stoppen" auf die Fensterfronten. Zudem wurde an einem Türschloss mit Klebstoff manipuliert, sodass dieses nicht mehr funktionstüchtig ist. Bei einer regionalen Zeitung ging in diesem Zusammenhang ein Bekennerschreiben von Gegnern des Autobahnbauprojektes A20 ein. Die Ermittlungen dauern an. Personen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zum melden (1476433)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell