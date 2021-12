Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Corona-Verordnung von der Polizei Oldenburg in Zusammenarbeit mit der Stadt Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Seit vergangenen Donnerstag kontrollieren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zentralen Außendienstes der Stadt Oldenburg in Teams die Einhaltung der Corona-Verordnung im Stadtgebiet Oldenburg. Die Kontrollen wurden als Stichproben in der Gastronomie, im Gewerbe der körpernahen Dienstleistung und auf dem Oldenburger Lambertimarkt durchgeführt. Ab dem heutigen Tag wird auch der Öffentliche Personennahverkehr in die Kontrollen mit einbezogen.

Insgesamt ziehen die Polizei und die Stadt Oldenburg bislang eine positive Resonanz aus den Kontrollen. Sowohl Betreiber als auch Gäste lobten die durchgeführten Kontrollen, denn nur so mache eine Verschärfung auch Sinn und der Wettbewerb unter den Gastronomen bleibe weiterhin fair.

Während der Kontrollen auf dem Lambertimarkt konnten wenige Besucher festgestellt werden, nur vereinzelt mussten diese auf die Tragepflicht einer FFP2 Maske hingewiesen werden. Bei den 20 überprüften Betrieben wurden nahezu 240 Personen kontrolliert. Hierbei konnten vier Personen den erforderlichen Nachweis der 2G Plus Regel nicht erbringen, diese wurden mit einem Platzverweis belegt, 10 weitere Personen ohne entsprechende Mund-Nasen-Bedeckung wurden verwarnt und zur Einhaltung ermahnt.

Bei 3 Betrieben konnte eine unzureichende Datenerhebung festgestellt werden, durch den Zentralen Außendienst der Stadt Oldenburg wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell