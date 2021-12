Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ 19-Jähriger nach zwei Diebstählen und zwei Widerständen gegen Polizeibeamte in Untersuchungshaft +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Freitag versuchte ein 19-Jähriger in Westerstede aus Büroräumen des Landkreises Ammerland gegen 07:25 Uhr einen Schlüsselbund zu entwenden. Mitarbeiter verhinderten die Tat und informierten die Polizei.

In der darauffolgenden Nacht erschien der 19-Jährige gegen 01:30 Uhr unerwünscht auf einer privaten Feier in Westerstede und entfernte sich nach Aufforderung der Gastgeber nicht, sodass diese die Polizei informierten. Schon beim Eintreffen der Beamten ging der 19-Jährige aggressiv auf diese zu. Im weiteren Verlauf schlug er auf die eingesetzten Polizisten ein, wodurch zwei Polizeibeamte leicht verletzt wurden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Beschuldigte bis in die Morgenstunden in Oldenburg in Polizeigewahrsam genommen.

Nachdem er am Samstag aus dem Gewahrsam entlassen wurde, versuchte er nur wenige Stunden später in der Oldenburger Innenstadt in einer Drogerie Ware zu entwenden. Auch hier wurde er von einer Zeugin an der Tat gehindert und eine Anzeige wurde erstattet. Zur Klärung der Tat wurde der 19-Jährige mit auf die Dienststelle in der Wallstraße genommen. Dort kam es erneut zu einem Angriff gegen die eingesetzten Polizeibeamten. Eine Kollegin wurde dabei durch einen Tritt am Kopf leichtverletzt und der 19-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft erneut in Gewahrsam genommen.

Am Folgetag wurde er einem Bereitschaftsrichter des Amtsgerichtes Oldenburg vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete. Eine Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt erfolgte noch in den Nachmittagsstunden des 5.12.2021. Der Beschuldigte kommt aus Rumänien und hat keinen festen Wohnort in Deutschland. Da er nicht über ausreichend Deutschkenntnisse verfügt, übersetzte ein Dolmetscher.

