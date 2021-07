Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tiefkühlware ohne ausreichende Kühlung transportiert

Ratzeburg (ots)

16. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.07.2021 - Kasseburg

Bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstag (14.07.2021), gegen 15.30 Uhr, an der Autobahnausfahrt Grande der BAB 24 in Fahrtrichtung Hamburg, ging den Beamten des Autobahnrevieres Ratzeburg ein Sprinter mit Tiefkühlware ins Netz. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten auf der Ladefläche des Sprinters diverseTiefkühlware fest. Das Fahrzeug verfügte jedoch lediglich über eine Kühlung für Frischware.

Da erhebliche Zweifel an der Genießbarkeit der transportierten Lebensmittel bestanden, wurde eine Lebensmittelkontrolleurin des Veterinäramtes des Kreises Herzogtum-Lauenburg hinzugezogen. Die Ladefläche wurde in ihrem Auftrage versiegelt, so dass die Ware nicht weiterverkauft werden durfte.

Auch der Fahrzeugführer selbst rückte in den Fokus der Beamten. Sein vorgelegter griechischer Führerschein und der griechische Ausweis wiesen Auffälligkeiten auf. Eine genauere Überprüfung ergab, dass es sich dabei um gefälschte Dokumente handelte. Hinweise auf seine Identität liegen noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Falle führt das Polizei-Autobahnrevier in Ratzeburg.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell