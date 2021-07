Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbruch in Gewerbebetrieb gesucht

Ratzeburg (ots)

16. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 14./15.07.2021 - Stapelfeld

Im Zeitraum vom 14.07.2021, 17.00 Uhr bis zum 15.07.2021, 07.00 Uhr ist es in der Straße Groot Redder in Stapelfeld zu einem Einbruch in einem Betrieb für Land- und Kommunaltechnik gekommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die unbekannten Täter durch die Beschädigung der Wellblechrückwand Zugang zum Objekt.

Dort entwendeten sie mehrere Gerätschaften wie Mähroboter, Motorsägen und andere Maschinen im Gesamtwert von über 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, setzen sich bitte mit den Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 in Verbindung.

