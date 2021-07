Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: 87- jährige Frau vermisst - die Polizei bittet um Mithilfe!

Ratzeburg (ots)

13. Juli 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.07.2021 - Breitenfelde

Die Polizei bittet die Medien und die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der seit dem 13. Juli 2021 vermissten Wera B. aus Breitenfelde.

Wera B. wurde letztmalig in den frühen Morgenstunden des 13. Juli 2021 an ihrer Wohnanschrift in Breitenfelde gesehen.

Frau B. ist korpulent, 1,60m groß und hat dunkelblonde Haare. Die Vermisste ist mit einem roten Rollator unterwegs, orientierungslos und auf lebensnotwendige Medikamente angewiesen.

Wer Wera B. gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Ratzeburg unter der Telefonnummer: 04541/ 809-0 oder beim Polizeinotruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell