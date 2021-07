Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Auseinandersetzung mit Messer

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

13. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 12.07.2021 - Reinbek

Am 12.07.2021, gegen 15.25 Uhr kam es in der Borsigstraße in Reinbek zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei der ein Messer eingesetzt wurde.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand hielten sich die drei Männer in der Wohnung eines 22-jährigen in der Borsigstraße auf und gerieten in Streit. In dessen Verlauf kam auch ein Messer zum Einsatz. Ein 20 Jahre alter Mann aus Hamburg erlitt eine Schnittverletzung am Arm. Um einer weiteren Eskalation aus dem Wege zu gehen, verließ der Verletzte die Wohnung und wurde auf der Straße von noch unbekannten Zeugen betreut und medizinisch erstversorgt. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der mutmaßliche Täter, ein 23-jähriger Mann aus Hamburg, konnte durch die Polizei vorläufig festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck lagen die Voraussetzungen für die Beantragung eines Untersuchungshaftbefehles nicht vor. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde die Person entlassen.

Auf den Täter kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu, in dem er sich verantworten muss.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Zeugen, die sich um den Verletzten gekümmert haben sowie einen DHL-Boten, der den Streit schlichten wollte, sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

