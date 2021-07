Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Täter bei Einbruchversuch überrascht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

13. Juli 2021 | Kreis Stormarn - 13.07.2021 - Ahrensburg

Heute Morgen, gegen 00:05 Uhr überraschten die Bewohner eines Einfamilienhauses im Burgweg in Ahrensburg, zwei mutmaßliche Einbrecher, die sich gerade im Terrassenbereich zu schaffen machten. Die Täter flüchteten daraufhin sofort.

Der Geschädigte rief die Polizei, die daraufhin eine Fahndung einleitete. Diese blieb jedoch erfolglos.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen, haben die Täter versucht, gewaltsam in das Einfamilienhaus einzudringen. Als die Bewohner auf sich aufmerksam machten, ergriffen die Täter die Flucht.

Die Gesuchten wurden wie folgt beschrieben: 1. männliche Person: - ca. 175-180 cm groß - schlanke Statur - ca. 20 - 30 Jahre alt - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit vorderem Reißverschluss 2. männliche Person: - ca. 170 - 180 cm groß - schlanke Statur - ca. 20 - 30 Jahre alt - bekleidet mit schwarzem Basecap, einer dunkelgrauen Strickjacke mit V-Ausschnitt, weißem T-Shirt, schwarzer Jogginghose mit rotem Längsstreifen (Oberschenkel) und weißem Längsstreifen (Unterschenkel), schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle und grauen Socken - trug einen Rucksack

Beide trugen einen schwarzen Mundschutz.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Straße Burgweg in Ahrensburg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder auch Hinweise auf die Täter geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell