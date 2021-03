Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta/NRW +++ Verdacht des schweren Bandendiebstahls in Werkstattwagen +++ Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen +++ mutmaßliches Diebesgut und Beweismaterial sichergestellt +++

Am vergangenen Donnerstag, 05. März 2021, durchsuchten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Zusammenarbeit mit der nordrhein-westfälischen Polizei Wohnobjekte in Gelsenkirchen und Herne. Die Durchsuchungen waren das Resultat intensiver Ermittlungen der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta. Seit September 2020 wurde hier wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahles in Werkstattwagen gegen die zunächst unbekannten Tatverdächtigen ermittelt. Tatbetroffen waren unter anderem Firmentransporter in Visbek, Emstek, Großenkneten und in Wildeshausen. Hierbei legten die Täter besonderes Augenmerk auf hochwertige, elektronische Werkzeuge. Die aufwendigen Ermittlungen führten schließlich zu einer Gruppe von acht Tatverdächtigen aus Oberhausen, Gelsenkirchen, Herne und Duisburg im Alter von 19 bis 45 Jahren. Sie stehen gegenwärtig im Verdacht, in Werkstattwagen eingebrochen zu sein. Schlussendlich gelang es der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta belastendes Beweismaterial zusammenzutragen, sodass auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg beim Amtsgericht Oldenburg Durchsuchungsbeschlüsse erlassen wurden. Am Donnerstag, 05. März 2021, ab 08.30 Uhr, wurden zeitgleich in Nordrhein-Westfalen drei Wohnobjekte durchsucht. Die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta wurde bei den Durchsuchungsmaßnahmen von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten Nordrhein-Westfalen unterstützt. Darüber hinaus wurden auch Spezialeinsatzkräfte der Polizei eingesetzt. Die polizeilichen Maßnahmen dauerten bis in den Nachmittag an. Im Rahmen der Durchsuchungen konnte mutmaßliches Diebesgut sowie Beweismaterial aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Abschluss wurde die Tatverdächtigen aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es folgen nun weitere Ermittlungen zu mutmaßlichen Mittätern, Abnehmern und Unterstützern. Zudem müssen nun das mutmaßliche Beweismaterial sowie das Diebesgut ausgewertet und zugeordnet werden.

