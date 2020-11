Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201130-2: Einbrecher kamen mit Einbruch der Dunkelheit - Wesseling/Hürth

Rhein-Erft-KreisRhein-Erft-Kreis (ots)

Jeweils zwei Täter beabsichtigten, über die Terrassentüren in die Häuser zu gelangen, wurden jedoch bemerkt und flüchteten. Die Polizei mahnt zur Vorsicht und bittet um Nachbarschaftshilfe.

In Wesseling bemerkte am Samstagabend (28. November) um 17:20 Uhr der 13-jährige Sohn des Hauses zwei Einbrecher, die gewaltsam die Terrassentür des Einfamilienhauses in der Schwarzwaldstraße in Wesseling aufgehebelt hatten. Sie flüchteten ohne Beute.

Fast eineinhalb Stunden später sah ein Zeuge um 18:40 Uhr, dass der Bewegungsmelder die Gartenbeleuchtung seines Nachbarn in der Klarenstraße in Kendenich einschaltete und zwei Einbrecher in Richtung Buschstraße davonliefen. Zeitgleich kehrte der Hauseigentümer (68) zurück und öffnete die noch verschlossene Terrassentür. Er informierte die Polizei, die am Türrahmen leichte Beschädigungen feststellte.

In beiden Fällen hat das Kriminalkommissariat 13 in Hürth die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den dunkel gekleideten Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter 02233 52- 0 zu melden.

Die Polizei setzt in der dunklen Jahreszeit neben guter Sicherheitstechnik auf eine funktionierende Nachbarschaft zur effizienten Verhinderung von Einbruchdiebstählen. Achten auch Sie nicht nur auf Verdächtiges innerhalb Ihrer Grundstücksgrenzen, sondern schauen Sie sich im Umfeld um. Bemerken Sie hierbei ungewöhnliche Geschehnisse, dann wählen Sie bitte umgehend den Notruf 110 der Polizei. (bm)

