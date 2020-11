Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 201130-1: Einbruch in Büroräume - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Täter drangen über das Dach des Gebäudes in den Bürotrakt ein und öffneten gewaltsam einen Tresor. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

In der Zeit zwischen Freitag (27. Dezember) 17:00 Uhr und Samstag (28. Dezember) 09:30 Uhr drangen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Otto-Hahn-Allee ein. Aus einem Tresor, den die Täter mit einem Trennschleifer öffneten, entnahmen sie Wertgegenstände, deren Art und Umfang derzeit noch ermittelt werden muss.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen führt in der Sache die Ermittlungen. Zeugen, die Verdächtige innerhalb des angegebenen Zeitraumes auf dem Firmengelände gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

