Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Blumenerde in Brand geraten

Geeste (ots)

Gestern gegen 19:00 Uhr geriet aus ungeklärter Ursache ein Sack Blumenerde auf dem Balkon einer Mietwohnung an der Straße Am Postamt in Geeste in Brand. Der Brand konnte durch die vom Nachbarn alarmierte Feuerwehr zügig gelöscht werden, sodass sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Es entstand ein Schaden am Gebäude von ca. 3000 Euro.

