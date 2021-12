Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Fußgänger nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, dem 04.12.2021 wurde ein schwarzer VW Eos im Stadtgebiet mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren, überfuhr nach Zeugenaussagen zwei rote Ampeln und gefährdete dabei mindestens zwei Fußgänger, die gerade eine Ampel überqueren wollten. Gegen 14:20 Uhr überfuhr er im Bereich des Rondells die erste Ampel bei Rotlicht und kurz darauf in der Straße Stau Ecke Güterstraße eine Weitere. Dort habe er sehr stark bremsen müssen, um zwei querende Fußgänger nicht anzufahren. Im weiteren Verlauf passierte der EOS mit geschätzten 100 km/h die Unterführung am Bahnhof, bevor er in der Donnerschweer Straße auf einem Privatgrundstück abgestellt wurde. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 19-jährigen Oldenburger, der das Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt gefahren haben soll. Die beiden Fußgänger, sowie weitere Zeugen, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden. (1464722)

