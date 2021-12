Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Diebstahl von Weihnachtsdekoration in der Fußgängerzone ++

Oldenburg (ots)

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag entwendete unbekannte Täterschaft Weihnachtsdekoration aus der Fußgängerzone der Oldenburger Innenstadt. Es wurden Lichterketten und ein Metallstrebenkegel in Form eines Weihnachtsbaumes vor einer Ladenzeile in der Burgstraße entwendet.

Zeug*innen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei-Oldenburg unter 0441 790 4215 zu melden.

