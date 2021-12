Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung der Polizei Westerstede+++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der "Gnieser-Kreuzung" in Apen

Augustfehn

Oldenburg (ots)

Am Fr., 03.12.21, gg. 07.25 Uhr, befährt eine 25-Jährige aus Borkum mit ihrem 22-jährigen Beifahrer aus Cloppenburg mit einem Transporter die Stahlwerkstraße von Augustfehn in Richtung Hollriede. An der Uplengener Straße fährt sie unter Missachtung des Stoppschildes in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kommt es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden vorfahrtsberechtigten Sattelzug, der von einem 26-Jährigen aus Bunde gesteuert wird. Durch den Anprall wird die Fahrerin des Transporters in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und kann anschließend nur noch tot von den Rettungskräften geborgen werden kann. Couragierte Ersthelfer können vor Ort das Entflammen des verunfallten Transporters verhindern. Der Beifahrer im Transporter und der Führer der Sattelzugmaschine werden leicht verletzt in das Krankenhaus Westerstede verbracht. Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Bergungsmaßnahmen durch Rettungsdienst, örtliche Feuerwehren und Polizei muss die Gnieser-Kreuzung bis ca. 11.00 Uhr voll gesperrt werden. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Westerstede unter der Telefonnummer 04488-8330 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell