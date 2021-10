Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141021-802: Bedienelemente aus zwei Autos gestohlen

Radevormwald (ots)

In der Bachstraße und in der Straße "Am Hölterhof" haben Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13. Oktober) jeweils einen BMW aufgebrochen und Fahrzeugteile gestohlen. An einem der Fahrzeuge waren keinerlei Einbruchsspuren zu finden, bei dem zweiten Wagen schlugen die Täter eine Seitenscheibe ein und kamen so in den BMW. Sie stahlen unter anderem ein Lenkrad, die Multimediaanlage samt Navigationssystem und weitere Bedieneinheiten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell