Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131021-800: Vierjährige von Auto angefahren

Wipperfürth (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine Vierjährige aus Wipperfürth, die am Dienstagabend (12. Oktober) auf der Borromäerinnenstraße von einem Auto angefahren wurde. Das Mädchen war gegen 18.50 Uhr plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen und von dem Auto einer 51-Jährigen mit geringer Geschwindigkeit angefahren worden. Ein Rettungswagen brachte die Vierjährige zunächst in das Krankenhaus; sie konnte aber bereits am Abend nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause entlassen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell