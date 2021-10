Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131021-799: Alkoholtest zeigt bei Autofahrerin über 4,6 Promille an

Reichshof (ots)

Den stattlichen Wert von über 4,6 Promille ermittelte ein Alkoholtestgerät bei einer 36-jährigen Autofahrerin, die am Dienstag (12. Oktober) von der Polizei kontrolliert wurde. Die Frau aus Waldbröl war einer Polizeistreife gegen 11.20 Uhr auf der Querstraße in Reichshof-Denklingen aufgefallen, weil sie gegen die dort wegen einer Baustelle eingerichtete Einbahnstraßenregelung verstieß. Handzeichen zum Anhalten ignorierte die Autofahrerin ebenfalls und setzte ihre Fahrt fort. Sie konnte jedoch etwas später erneut angetroffen und kontrolliert werden, wobei den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegenschlug. Bei einem Alkoholvortest zeigte das Gerät einen Wert von über 4,6 Promille an, weshalb die Polizei den Führerschein sicherstellte und eine Blutprobenentnahme in die Wege leitete.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell