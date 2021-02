Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Frau durch Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht (22.02.2021)

Konstanz-Petershausen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr ist eine 54-jährige Frau von einem freilaufenden Hund in den rechten Arm und das rechte Bein gebissen worden. Die 24-jährige Hundehalterin befand sich mit ihrem zehn Monate alten Hund auf einer kleinen Rasenfläche in der Bücklestraße und leinte ihre Hündin ab. Diese rannte plötzlich auf die Straße, attackierte zuerst einen vorbeifahrenden Radfahrer, biss danach die 54-jährige Frau zwei Mal und rannte anschließend wieder dem Radfahrer hinterher. Die 24-jährige Hundebesitzerin versuchte, schreiend ihre Hündin zurückzurufen, was ihr jedoch nicht gelang. Gegen die Hundehalterin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. Der attackierte Radfahrer sowie Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell