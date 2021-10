Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 131021-798 : Weißer Motorroller gestohlen

Wiehl (ots)

Ein weißes Kleinkraftrad der Marke Peugeot ist am Dienstagnachmittag (12. Oktober) in Wiehl-Marienhagen gestohlen worden. Der Motorroller mit dem Versicherungskennzeichen 801NEK war gegen 17.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einfamilienhauses an der Marienhagener Straße abgestellt worden; gegen 18.20 Uhr stellte der Besitzer den Diebstahl fest. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell