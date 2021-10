Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 120121-795: Tageswohnungseinbruch in Dahlerau

Radevormwald (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Straße Niederdahl sind Unbekannte im Verlaufe des Montags (11. Oktober) eingebrochen. In der Zeit zwischen 09.00 und 16.00 Uhr näherten sich die Täter von der Rückseite an das Gebäude an und hebelten das Badezimmerfenster auf. Bei der anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten nahmen sie aufgefundenes Bargeld an sich und flüchteten unerkannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

