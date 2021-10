Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121021-793: Unbekannter schlug auf Busfahrer ein

Gummersbach (ots)

Nach einem tätlichen Angriff am Montagnachmittag (11. Oktober) auf einen Busfahrer in Gummersbach-Karlskamp sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Der Linienbus stand gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Hömerichstraße / An der Wende, als ein junger Mann aus Richtung der Weststraße kommend auf den Bus zuging und gegen den Bus trat. Als der Busfahrer den Mann daraufhin zur Rede stellte, versetzte ihm dieser einen Faustschlag und entfernte sich anschließend. Der Täter war etwa 17 bis 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß, von normaler Statur und hatte kurze, schwarze Haare. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell