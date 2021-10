Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 121021-791: Radfahrer überschlug sich auf der Wiehagener Straße

Hückeswagen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Wiehagener Straße musste am Montag (11. Oktober) ein 20-jähriger Radfahrer mit schweren Verletzungen in eine Kölner Klinik eingeliefert werden. Der junge Mann aus Hückeswagen hatte gegen 18.20 Uhr die Wiehagener Straße in Richtung Stadtmitte befahren und offenbar zu spät bemerkt, dass der vor ihm befindliche PKW in Höhe einer Verkehrsinsel angehalten hatte, um Kindern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Als der 20-Jährige die Situation erkannte, bremste er sein Fahrrad so stark ab, dass sich das Rad überschlug und der Hückeswagener über den Lenker flog. Weil er beim Aufprall auf die Fahrbahn mit dem Kopf aufschlug - der 20-Jährige trug übrigens keinen Helm -, brachte ihn ein Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in eine Kölner Klinik. Dort stellten sich die Verletzungen zum Glück nicht als schwerwiegend heraus, so dass er bereits am nächsten Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden konnte.

