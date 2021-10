Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111021-788: L 302 nach Unfall mit Holztransporter gesperrt

Wipperfürth (ots)

Auf der Landstraße 302 in Wipperfürth-Niederkemmerich ist am Morgen (11. Oktober) ein Holztransporter von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt; während der Bergung muss die L 302 gesperrt werden.

Gegen 09.10 Uhr war der aus Rumänien stammende Fahrer eines mit Baumstämmen beladenen Container-LKW auf der L 302 in Richtung Lindlar-Frielingsdorf gefahren, als er auf gerader Strecke zunächst nach rechts ins Bankett geriet. Durch das hohe Gewicht des Fahrzeugs gab der Boden nach, so dass der LKW auf die rechte Seite kippte und auf der angrenzenden Weide zum Stillstand kam. Der Fahrer überstand den Unfall unverletzt. Die L 302 war zunächst weiterhin befahrbar - die Polizei leitete den Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbei. Inzwischen ist ein Bergungsunternehmen vor Ort; während der Bergung, die vermutlich mehrere Stunden brauchen wird, muss die L 302 für den Verkehr komplett gesperrt werden. Wegen ausgelaufender Betriebsstoffe ist auch die Feuerwehr vor Ort. Ob es sich dabei um eine größere Menge handelt, kann aber erst nach Bergung des LKW beurteilt werden.

