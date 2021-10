Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111021-786: Renault Twizy gestohlen

Hückeswagen (ots)

Einen Renautl Twizy haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (9./10. Oktober) in Hückeswagen-Heide gestohlen. Das in den Farben schwarz und weiß lackierte Elektrofahrzeug hatte der Eigentümer gegen 22.45 Uhr am Straßenrand in Hückeswagen-Heide abgestellt. Gegen 05.30 Uhr am nächsten Morgen stellte er den Diebstahl fest. An dem Renault waren die Kennzeichen W - NH 2004 angebracht. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell