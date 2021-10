Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 111021-785: Nach Unfall mit E-Scooter Führerschein sichergestellt

Marienheide (ots)

Weil er alkoholisiert mit einem E-Scooter verunfallt war, behielt die Polizei am Freitag (8. Oktober) den Führerschein eines 53-Jährigen aus Marienheide ein; der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Gegen 22.50 Uhr hatten Zeugen den 53-Jährigen mit einer blutenden Verletzung im Bereich der Einmündung Gummersbacher Straße / Lockenfeld auf dem Boden liegend aufgefunden und den Rettungsdienst verständigt. Der Spurenlage nach hatte der 53-Jährige den Geh- und Radweg der Gummersbacher Straße in Richtung Marienheide befahren und im Bereich der Einmündung eine Bordsteinkante übersehen. Daraufhin kam er zu Fall und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Weil der Marienheider deutlich unter Alkoholeinfluss stand, veranlasste die Polizei eine Blutprobenentnahme und stellte den Führerschein sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell