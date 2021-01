Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Außenspiegel abgetreten

Koblenz (ots)

In der Nacht zum 12.01.2021, trat ein Unbekannter den linken Außenspiegel eines weißen Skoda Octavia ab, der im Straußpfad in Koblenz geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2013, Georg

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell