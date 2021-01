Polizeipräsidium Ulm

Zwei verletzte Personen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstag bei Biberach.

Gegen 17.15 Uhr fuhr der 53-Jährige mit seinem KIA von Winterreute in Richtung Bergerhausen. Dort geriet er aufgrund winterlichen Fahrbahnverhältnissen ins Schleudern. Dabei stieß er mit einem entgegenkommenden Audi einer 33-Jährigen zusammen. Dabei erlitt der 53-Jährige schwere, die 33-Jährige leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in Krankenhäuser. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 35.000 Euro. Die Kreisstraße blieb bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt.

