POL-UL: (BC) Laupheim - Umkleideschränke aufgebrochen

Beute machte am Dienstag ein Unbekannter in Laupheim.

Zwischen 13.30 und 17.30 Uhr war ein Dieb in einer Firma in der Ritter-Heinrich-Straße zugange. Er brach mehrere Umkleideschränke auf und durchsuchte diese. Dort fand er Bargeld, welches er an sich nahm. Damit verschwand er unentdeckt. Das Polizeirevier Laupheim sicherte die Spuren und hat die Ermitlungen aufgenommen.

