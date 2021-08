Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Bergheim: Geräusche im Innenhof verraten Rollerdiebe - Zeugenaufruf

Heidelberg-Bergheim (ots)

Zu einem versuchten Diebstahl einer Vespa kam es am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr. Zwei bisher unbekannte Täter betraten um diese Zeit den Innenhof eines Mehrparteienhauses in der Luisenstraße und versuchten anschließend das Schloss einer Vespa zu knacken. Aufgrund des verursachten Lärms wurden die Eigentümer des Fahrzeuges auf die Rollerdiebe aufmerksam und konnten diese durch ein Fenster beobachten. Noch während der 49-jährige Geschädigte die Polizei informierte, flüchteten die Täter in Richtung Voßstraße. Bei den Verdächtigen soll es sich um zwei männliche Jugendliche mit schwarzer Kleidung gehandelt haben. Einer der Tatverdächtigen trug eine Mütze, der andere Täter eine Lederjacke. Zwei weitere Jugendliche, welche sich während des versuchten Diebstahls in der Hofeinfahrt aufhielten, dürften ebenfalls in das Tatgeschehen involviert gewesen sein. Zeugen, welche etwas Verdächtiges in diesem Zusammenhang wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte (Tel.: 0621/174-1770) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell