Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Rangieren Schaden verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Donnerstagabend, 19.30 Uhr, einen geparkten PKW auf dem Parkplatz in der Hauptstraße beschädigt. Der Unbekannte streifte beim Rangieren den Skoda des Geschädigten und fuhr danach einfach davon. Durch den Zusammenstoß entstand beim Flüchtigen ein Schaden am Rücklicht. Der Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten dürfte sich auf ungefähr 1.000 Euro belaufen. Hinweise von Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, können dem Polizeirevier Neckargemünd unter der Rufnummer 06223/9254-0 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell