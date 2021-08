Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf - Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Walldorf - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag, 19.08.2021, zwischen 09:45 Uhr und 11:00 Uhr stellte ein 64-Jähriger seinen VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nußlocher Straße ab. Als er zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er am linken Kotflügel und an der Fahrertür Beschädigungen fest. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten Unfallverursacher, der seiner Meldepflicht nicht nachkam geben können bzw. die den Unfallhergang beobachtet haben, wenden dich bitte sich an den Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227 - 841999-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell