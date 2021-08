Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Käfertal: Autoscheibe eingeschlagen und Aktentasche entwendet - Polizei sucht Zeugen

Mannheim - Käfertal (ots)

Am 19.08.2021, gegen 10:45 Uhr, schlugen mehrere unbekannte Personen die Scheibe der Beifahrertür eines in der Hessischen Straße in Höhe Hausnr. 98 abgestellten Opel ein und entwendeten eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Aktentasche. Ein Zeuge beobachtete gegen 11:00 Uhr auf dem Durchgangsweg hinter einem Anwesen in der Schwalbacher Straße zwei Personen, die die entwendete Aktentasche durchwühlten. Als sie auf den Zeugen aufmerksam wurden, flüchteten die beiden Personen in Richtung Waldstraße. Ob es sich bei den beiden Flüchtigen auch um diejenigen handelt, die die Seitenscheibe des Opel einschlugen und die Tasche entwendeten, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen. Aus der Aktentasche wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet, der Schaden am Opel beläuft sich auf 200 Euro.

Der Zeuge konnte die beiden Flüchtigen wie folgt beschreiben. Eine weibliche Person zwischen 14 und 15 Jahren, ca. 155 cm groß, langer, dunkelblonder Pferdeschwanz und schwarze Kleidung. Die zweite Person war männlich, etwa 16 Jahre alt und ca. 165 - 170 cm groß, hatte kurze, dunkle Haare und war mit einer hellgrauen Hose und einem schwarzen Hoodie bekleidet.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell