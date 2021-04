Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbrecher in Harsefeld, Werkzeuganhänger entwendet, Firmenfahrzeuge aufgebrochen, 1.000 Liter Diesel entwendet, Geparktes Fahrzeug schwer beschädigt

Stade (ots)

1. Unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Harsefeld

Am gestrigen Montag haben bisher unbekannte Tageswohnungseinbrecher zwischen 06:15 h und 15:40 h in Harsefeld in der Steinfeldstraße versucht, bei einer dortigen Doppelhaushälfte die Hauseingangstür aufzuhebeln. Die Tür hielt diesem Versuch allerdings stand, so dass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht antreten mussten.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit dem Einbruchsversuch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

2. Unbekannte Diebe entwenden Werkzeuganhänger von Stader Baustelle

Unbekannte Diebe haben am Wochenende zwischen Samstag, 14:30 h und Montagmorgen, 07:00 h in Bützfleth in der Johann-Rathje-Köser-Straße einen dort an einer Baustelle bei der AOS abgestellten Werkzeug- und Baumaterialanhänger geknackt und entwendet.

Der weiße Kastenanhänger der Marke Brenderup hat das Kennzeichen STD-SL 181 und stellt einen Wert von mehreren tausend Euro dar.

Hinweise auf den oder die Täter und den Verbleib des Anhängers bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

3. Drei Firmenfahrzeuge in Grünendeich aufgebrochen

Unbekannte Täter haben am Wochenende zwischen Samstagmorgen, 08:00 h und Montagmorgen, 08:30 h im Alten Land in Grünendeich sowohl im Kirchenstieg wie auf in Mojenhörn insgesamt drei dort abgestellte Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Im Kirchenstieg war das Fahrzeug leer, in Mojenhörn konnte aus dem einem VW T5 Werkzeug und aus einem VW-Crafter große Mengen Piercing- und Modeschmuck erbeutet werden. Der angerichtete Schaden wird an allen drei Tatorten zusammen auf ca. 30.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Aufbrüchen in Verbindung stehen könnten oder sonstige Beobachtungen bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130.

4. Unbekannte brechen LKW-Tank auf und entwenden ca. 1.000 Liter Diesel

Unbekannte Täter haben ebenfalls am Wochenende zwischen Samstag, 11:00 h und Montagmittag im Gewerbegebiet Apensen in der Raiffeisenstraße bei einer dort auf dem Parkstreifen abgestellten Sattelzugmaschine der Marke Scania den Tankdeckel aufgebrochen und dann anschließend ca. 1.000 Liter Diesel abgezapft und mitgenommen.

Zum Abtransport des Kraftstoffes müssen der oder die Täter mit einem passenden Transportfahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein.

Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.300 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Apensen unter der Rufnummer 04167-699240.

5. Unbekannter beschädigt geparktes Fahrzeug in Dollern - Polizei sucht Verursacher und Zeugen

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Fahrzeuges (möglicherweise aus der Landwirtschaft) hat am gestrigen Montag zwischen 10:00 h und 11:00 h in Dollern in der Hauptstraße einen dort ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen abgestellten grauen VW-Polo vermutlich im Vorbeifahren beschädigt. Der Polo wurde dabei von der Fahrertür bis zur Frontschürze aufgeschlitzt. Der hierbei entstandene Schaden dürfte sich auf ca. 6.000 Euro belaufen.

Der Unfallverursacher hatte sich dann aber nicht weiter um die Schadenregulierung gekümmert und war einfach weitergefahren.

Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Beamten der Horneburger Polizeistation suchen nun den Unfallverursacher und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben bzw. die sonstige Hinweise dazu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

