Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Drei Leichtverletzte bei Unfall

Hildesheim (ots)

Heisede - (jb) Drei leichtverletzte Personen war das Ergebnis eines Verkehrsunfalls an der Kreuzung Marienburger Str., Einmündung Heiseder Str. in Heisede. Ein 59-jähriger Laatzener befuhr mit seinem Mercedes die Marienburger Str. und will nach links auf die Heiseder Str. in Richtungen Gleidingen weiterfahren. Hierbei übersah er den auf der Heiseder Str. vorfahrtsberechtigten 46-jährigen Sarstedter in seinem Ford, der in Richtung Sarstedt fuhr. Durch den Zusammenstoß schleudert der Ford nach rechts, kommt von der Straße ab und kollidiert mit einem Einfahrtstor. Durch den Zusammenstoß, Der Fordfahrer sowie zwei weitere Mitfahrer aus dem Auto werden durch den Unfall leicht verletzt. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 11500EUR.

