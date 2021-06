Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Giesen - Rollerfahrer verletzt

Hildesheim (ots)

Giesen/K512 - (jb) Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag gg. 15.45 Uhr zwischen der B6 (Bierbruch) und Ahrbergen. Eine 21-jährige Sarstedterin befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Roller die K512 zwischen dem Abzweig B6 (Bierbruch) und Ahrbergen. Zeitgleich wollte ein 40-jähriger Hildesheimer mit seinem Volkswagen aus der Einfahrt eines dortigen Angelteiches ausfahren. Hierbei übersah er die Rollerfahrerin, es kam zu einer leichten Berührung zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch die Rollerfahrerin stürzte. Die Verletzte wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 1500 EUR.

