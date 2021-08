Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Bargeld und Goldschmuck aus Privatwohnung entwendet - Zeugen

Mannheim-Käfertal (ots)

Am 19.08.2021 in der Zeit von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr gelangte ein oder mehrere Unbekannte in die Wohnung eines Anwesens in der St-Ingberter Straße, indem sie die Wohnungstür aufhebelten. Aus der Wohnung entwendeten sie Goldschmuck von unbekanntem Wert sowie Bargeld in vierstelliger Höhe. Die Wohnungsinhaberin hatte bei der Rückkehr zum Wohnhaus zwei weibliche Personen wahrgenommen, die sich verdächtig verhielten. Diese beiden Frauen konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: Eine Frau war 27 bis 30 Jahre alt, ca. 167 cm groß, hatte blondes, langes Haar und trug eine graue Jogginghose, sowie ein graues Oberteil. Die zweite weibliche Person - südosteuropäischer Phänotyp - war 25 bis 30 Jahre alt und 155 cm groß, hatte schwarze, glatte Haare und trug ein knielanges, schwarzes Kleid.

Ob diese beiden Frauen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei Heidelberg. Hinweise bitte dem Kriminaldauerdienst unter der Tel.: 0621 - 174 4444 melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell