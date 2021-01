Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotene Gegenstände sicher

Offenburg/Kehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am gestrigen Tag zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines syrischen Staatsangehörigen im Stadtgebiet Offenburg wurde ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde im Fahrzeug eines französischen Staatsangehörigen in der Seitentür des Beifahrers ebenfalls ein verbotenes Einhandmesser gefunden. Beide Personen müssen mit Anzeigen rechnen.

