BPOLI-OG: Stop-Stick Einsatz durch die Bundespolizei am Grenzübergang Neuried Altenheim

Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr sollte ein PKW, im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen an der Binnengrenze zu Frankreich, am Grenzübergang in Neuried Altenheim kontrolliert werden.

Bei Erkennen der dort eingerichteten Kontrollstelle beschleunigte der aus Frankreich kommende Fahrer, fuhr zunächst weiter auf die Kontrollbeamten zu und missachtete sämtliche Anhaltesignale.

Als er kurz vor der Kontrollstelle sein Fahrzeug wendete, wurde daraufhin ein Stop-Stick zum Einsatz gebracht, welcher auf die Fahrbahn gezogen wurde. Trotz eines Überfahrens gelang die anschließende Flucht nach Frankreich.

Unverzüglich wurde eine Fahndung eingeleitet, welche über das Gemeinsame Zentrum in Kehl an die französischen Behörden übermittelt wurde.

Bislang konnte der Fahrer des silberfarbenen VW Passat mit französischem Kennzeichen nicht ermittelt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden durch die Aktion keine weiteren Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Erklärung Stop-Stick: Was früher der Nagelgurt war, der beim Überfahren die Luft in den Reifen von Fahrzeugen schlagartig entweichen ließ, ist heute der sogenannte Stop-Stick. Bei diesem entweicht die Luft allmählich.

