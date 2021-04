Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kleiner Brand/ Tasche aus Auto gestohlen/ Böller gegen Tür geworfen

Iserlohn (ots)

Am Dienstag gegen 17.40 Uhr brannte in der Nähe des Spielplatzes am Echelnteichweg eine etwa sechs Quadratmeter große Waldfläche. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Möglicherweise wurde es durch ein Lagerfeuer ausgelöst.

In der Nacht zum Dienstag wurde am Quellengrund aus einem in einem Carport geparkten silbernen Polo eine Arbeitstasche gestohlen.

Heute Morgen um 3.45 Uhr gab es an der Gartenstraße einen lauten Knall an einer Haustür. Wie der Besitzer feststellte, hatten Unbekannte einen Knallkörper gegen die Eingangstür geworfen. Dabei wurden die Tür und das Oberlicht beschädigt. Glas- und Holzsplitter verteilten sich auf der Straße. (cris)

