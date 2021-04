Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendlicher mit Cannabis/ Kaffeedieb/ Taschendiebe unterwegs/ Pkw ausgebremst

Lüdenscheid (ots)

Eine Polizeistreife kontrollierte am Dienstagnachmittag einen Schüler an einer Bushaltestelle an der Volmestraße. Als die Beamten nach seinem Ausweis fragten, ergriff der 16-jährige Lüdenscheider die Flucht. Die Polizeibeamten holten ihn ein. In seiner Umhängetasche hatte er diverse Druckverschlusstütchen mit Cannabis. Der junge Mann wurde mitgenommen zur Wache, wo ihn seine Erziehungsberechtigten am Abend abholten. Die Polizei ermittelt wegen illegalen Handels mit Cannabis und Zubereitungen. (cris)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Worthstraße wurden zwischen Montagabend und Dienstagmittag acht Pakete Kaffee gestohlen.

Am Dienstag waren wieder Taschendiebe unterwegs in der Bergstadt. Ab etwa 9.30 Uhr kaufte eine 71-jährige Lüdenscheiderin in einem Discounter an der Hohen Steinert ein. Nachdem sie den Euro für den Einkaufswagen herausgenommen hatte, steckte sie ihre Geldbörse wieder in einen Stoffbeutel, den sie während des Einkaufs in der Hand hielt. An der Kasse war das Portemonnaie verschwunden. Das Opfer hatte nichts bemerkt. Zwischen 11.30 und 11.50 Uhr wurde einer 36-jährigen Schalksmühlerin beim Besuch des Wochenmarktes am Rathausplatz ein iPhone 5s aus der Jackentasche gestohlen. Sie hatte nichts bemerkt. Eine 70-jährige Kundin wurde gegen 11.40 Uhr in einem Discounter an der Kölner Straße bestohlen. Der Diebstahl muss nach ihrer Einschätzung in der Kassenschlange passiert sein. Sie hatte ihre Tasche mitsamt Geldbörse beim Einkaufen vorne an den Einkaufswagen gehängt. In der Schlage achtete sie kurze Zeit nicht auf die Tasche. Als sie bezahlen wollte, stand die Handtasche auf und die Geldbörse war weg. Niemand hatte etwas bemerkt. Gegen 17 Uhr stieg eine 12-jährige Schülerin am Sauerfeld in den Linienbus. Nach kurzer Fahrt bemerkte sie, dass ihr Handy nicht mehr in der Jacke steckte. Sie stieg aus und ging zurück - das Gerät war weg. (cris)

Drei unbekannte Insassen eines Transporters haben am Dienstag kurz vor 21 Uhr auf der Brüderstraße eine Familie in die Mangel genommen. Nach den Schilderungen der Opfer fuhren ihr Pkw und der Transporter eine Weile nebeneinander auf der zweispurigen Altenaer Straße in Richtung Altena. Die Insassen des Transporters hätten wild gestikuliert. Als die Pkw-Fahrerin nach rechts in die Brüderstraße abbog, überholte der weiße Transporter und bremste vor dem Pkw in Höhe der Stadtwerke extrem ab. Die Türen gingen auf, die drei Unbekannten kamen auf den Pkw zu. Der Lebensgefährte der Fahrerin (31) stieg ebenfalls aus. Er bekam mehrere Faustschläge von einem der Unbekannten und flüchtete zurück ins Auto. Unterwegs klingelte er noch an einer Haustür, um um Hilfe zu bitten. Als mehrere Autos vorbeifuhren, stiegen die Angreifer wieder in ihren Wagen. Der Peugeot-Transporter drehte Am Lehmberg und fuhr zurück runter zur Altenaer Straße. Die Polizei wurde hinzu gezogen. Der Geschädigte erstattete Anzeige wegen Körperverletzung. Angeblich kannte er die Fremden nicht. (cris)

