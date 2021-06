Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Wilhelmshaven - Die Polizei sucht einen Radfahrer, der eine Unfallflucht in der Möwenstraße begangen hat

Wilhelmshaven (ots)

Am 13.06.2021 fuhr ein Radfahrer in der Möwenstraße in Höhe der Hausnummer 61 gegen 12.20 Uhr gegen einen geparkten Pkw VW, beschädigte diesen, setzte seine Fahrt jedoch fort. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Der Radfahrer (männlich, ca. 25 Jahre alt, schwarzes T-Shirt, schwarzer Helm) soll nach Zeugenaussagen mit drei weiteren Fahrradfahrern in der Gruppe unterwegs gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell