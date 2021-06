Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Zetel - 37-jährige Radfahrerin leicht verletzt

Zetel (ots)

Am Montag fuhr eine 37-Jährige aus Bockhorn gegen 18.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem auch für Radfahrer freigegebenen Gehweg der Oldenburger Straße in Richtung Bockhorn. In Höhe des ehemaligen Baustoffhandels öffnete ein Kind die hintere Beifahrertür eines stehenden Autos. Die 37-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und prallte ihn die Tür. Einen Sturz konnte sie vermeiden, verletzte sich dennoch leicht.

